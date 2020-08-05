Глава Калмыкии заболел коронавирусом

По словам Бату Хасикова, иммунитет позволяет ему переносить болезнь и продолжать работать

Бату Хасиков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о своем заболевании в обращении к жителям республики, которое он опубликовал в Instagram. «Я столкнулся с этой болезнью, у меня положительный результат», — написал он.

Video

«Скажу так, что ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко. Благо иммунитет позволяет», — уточнил он. — К счастью, мое состояние позволяет продолжать работать, пусть и в дистанционном режиме. Вся команда на связи, поэтому продолжаем трудиться».

Глава республики призвал граждан соблюдать медицинские предписания. Особо он поблагодарил сотрудников магазинов, требующих от посетителей надеть маску или соблюдать социальную дистанцию. Тот факт, что он заболел сам, Хасиков объяснил необходимостью много работать: «Все активно, много событий, много встреч, иначе никак».