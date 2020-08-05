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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Калмыкии заболел коронавирусом

По словам Бату Хасикова, иммунитет позволяет ему переносить болезнь и продолжать работать
Бату Хасиков
Бату Хасиков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о своем заболевании в обращении к жителям республики, которое он опубликовал в Instagram. «Я столкнулся с этой болезнью, у меня положительный результат», — написал он.

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«Скажу так, что ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко. Благо иммунитет позволяет», — уточнил он. — К счастью, мое состояние позволяет продолжать работать, пусть и в дистанционном режиме. Вся команда на связи, поэтому продолжаем трудиться».

Глава республики призвал граждан соблюдать медицинские предписания. Особо он поблагодарил сотрудников магазинов, требующих от посетителей надеть маску или соблюдать социальную дистанцию. Тот факт, что он заболел сам, Хасиков объяснил необходимостью много работать: «Все активно, много событий, много встреч, иначе никак».

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С начала пандемии в Калмыкии были выявлены 2788 случаев заражения коронавирусом (63 за последние сутки). 2072 человека выздоровели (74%), 40 умерли.

Хасиков стал четвертым руководителем российского региона, у которого диагностирован коронавирус. В конце мая переболели глава Тувы Шолбан Кара-оол и глава Удмуртии Александр Бречалов. Оба сообщили о своем выздоровлении 4 июня.

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В конце июля COVID-19 нашли у губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. В своем Instagram он сообщил о слабости и температуре и пообещал не возвращаться на работу до получения отрицательного теста.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: Калмыкия, коронавирус, Президент
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