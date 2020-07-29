Голикова назвала две самые перспективные вакцины от COVID-19 в России

Запустить промышленное производство этих вакцин планируется после завершения испытаний — в сентябре-октябре 2020 года

Татьяна Голикова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Из более чем двадцати разрабатываемых сейчас в России видов вакцины от коронавирусной инфекции наиболее перспективными являются две. Об этом заявила на проводимом в режиме видеоконференции совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации вице-премьер Татьяна Голикова.

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«Наибольшие перспективы сейчас имеют две вакцины. Одна из них разработана национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава совместно с 48-м центральным научно-исследовательским институтом Минобороны. <...> Еще одна вакцина разработана государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора», — пояснила Голикова, выступление которой транслировал телеканал «Россия 24».

Государственная регистрации вакцины от НИЦЭМ имени Гамалеи, по словам Голиковой, планируется в августе 2020 года. При этом уже после регистрации планируется еще одно клиническое исследование, на этот раз более масштабное — на 1600 добровольцах. Запустить вакцину в промышленное производство предполагается в сентябре.

Завершить клинические испытания вакцины «Вектора», отметила Голикова, планируется в сентябре, тогда же должна пройти и ее государственная регистрация. Первую партию этой вакцины предполагается произвести в октябре 2020 года.