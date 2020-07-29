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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова назвала две самые перспективные вакцины от COVID-19 в России

Запустить промышленное производство этих вакцин планируется после завершения испытаний — в сентябре-октябре 2020 года
Татьяна Голикова
Татьяна Голикова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Из более чем двадцати разрабатываемых сейчас в России видов вакцины от коронавирусной инфекции наиболее перспективными являются две. Об этом заявила на проводимом в режиме видеоконференции совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации вице-премьер Татьяна Голикова.

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«Наибольшие перспективы сейчас имеют две вакцины. Одна из них разработана национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава совместно с 48-м центральным научно-исследовательским институтом Минобороны. <...> Еще одна вакцина разработана государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора», — пояснила Голикова, выступление которой транслировал телеканал «Россия 24».

Государственная регистрации вакцины от НИЦЭМ имени Гамалеи, по словам Голиковой, планируется в августе 2020 года. При этом уже после регистрации планируется еще одно клиническое исследование, на этот раз более масштабное — на 1600 добровольцах. Запустить вакцину в промышленное производство предполагается в сентябре.

Завершить клинические испытания вакцины «Вектора», отметила Голикова, планируется в сентябре, тогда же должна пройти и ее государственная регистрация. Первую партию этой вакцины предполагается произвести в октябре 2020 года.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил на совещании с участием президента России Владимира Путина, что уже в ближайшее время разрешение на проведение клинических испытаний могут получить еще две вакцины от COVID-19.

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Общество
Фото: Amanda Perobelli / Reuters

22 июля глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что всего в стране ведется разработка 26 видов вакцин от COVID-19, из которых четыре уже доказали свою безопасность.

«Четыре вакцины на сегодня доказали свою безопасность, и по двум клинические испытания находятся на финальной стадии — это центр Гамалеи и Минобороны. И еще две готовятся к началу испытаний — это «Вектор» и Центр вакцин и сывороток», — рассказал Мишустин.

Премьер-министр также выразил надежду на то, что реально защищающая от COVID-19 вакцина может быть создана к осени.

В свою очередь директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета (проводил испытания вакцины) Вадим Тарасов говорил РБК, что введение вакцины в массовое производство ожидается не раньше конца года. «Если в августе, как планируется, будут получены результаты исследования, то процесс массового производства займет несколько месяцев», — сказал ученый.

Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета
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Фото: РИА Новости

29 июля заведующий лабораторией векторных систем на основе вирусных геномов центра «Вектор» Ильназ Иматдинов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что формирование коллективного иммунитета за счет роста числа переболевших COVID-19 не обеспечивает надежной защиты, для которой необходимо проведение масштабной вакцинации.

«К сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию. Когда люди переболевают в легкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает», — пояснил ученый.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: вакцина, коронавирус, Татьяна Голикова
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