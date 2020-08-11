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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил о вакцинации своей дочери от коронавируса

По словам главы государства, после прививки у нее два дня была температура. Сейчас она чувствует себя хорошо.
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что одной из его дочерей сделали прививку с вакциной от COVID-19, сообщает агентство ТАСС.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим и все», — рассказал Путин.

«После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, и все сошло потом на нет, чувствует себя хорошо, и титры [антител] высокие», — сказал Путин в ходе совещания с правительством.

На этой же встрече глава государства сообщил о регистрации первой вакцины от коронавируса. Путин заявил, что рассчитывает на массовый ее выпуск уже в ближайшее время. «Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность. Надеюсь, что это и будет», — отметил президент.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что прежде всего вакцину получат медицинские работники, чья работа связана с общением с инфицированными людьми, а также учителя, от которых зависит здоровье детей. Как отметила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, врачи смогут получить прививку уже в конце августа — начале сентября.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, заявил «Интерфаксу», что гражданский оборот вакцины начнется одновременно с запуском третьей фазы ее испытаний в Москве. По его словам, существующих запасов на все регионы не хватит, но в 10–15 субъектах применить ее удастся.

Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января
Общество
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

У Владимира Путина две дочери. Во время прямой линии в 2017 году президент рассказал, что они живут в Москве, «занимаются наукой, образованием». Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова является дочерью президента. Русская служба Би-би-си и журнал New Times называли старшей дочерью Путина члена совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, ведущего научного сотрудника НМИЦ эндокринологии Минздрава и зампредседателя Российского общества молодых эндокринологов Марию Воронцову. Официального подтверждения или опровержения информация не получала.

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Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Путин, вакцина, коронавирус
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