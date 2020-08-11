Путин заявил о вакцинации своей дочери от коронавируса

По словам главы государства, после прививки у нее два дня была температура. Сейчас она чувствует себя хорошо.

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что одной из его дочерей сделали прививку с вакциной от COVID-19, сообщает агентство ТАСС.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим и все», — рассказал Путин.

«После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, и все сошло потом на нет, чувствует себя хорошо, и титры [антител] высокие», — сказал Путин в ходе совещания с правительством.

На этой же встрече глава государства сообщил о регистрации первой вакцины от коронавируса. Путин заявил, что рассчитывает на массовый ее выпуск уже в ближайшее время. «Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность. Надеюсь, что это и будет», — отметил президент.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что прежде всего вакцину получат медицинские работники, чья работа связана с общением с инфицированными людьми, а также учителя, от которых зависит здоровье детей. Как отметила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, врачи смогут получить прививку уже в конце августа — начале сентября.