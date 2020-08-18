Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,46) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 87,34 (+0,87) Инвестиции, 12:42
«Локомотив» отреагировал на информацию об аренде Смолова в «Фенербахче» Спорт, 12:54 Как спрос на продукты питания в России поменялся из-за COVID Pro, 12:49 ЦБ предупредил о предлагающих вложиться в вакцину от COVID-19 мошенниках Финансы, 12:47 Гибрид с молоком: как генетика влияет на вкус и стоимость продуктов Экономика инноваций, 12:44  Китайская вакцина от коронавируса поступит на рынок в конце декабря Общество, 12:40 Какой должна быть инфраструктура для жизни делового человека РБК Стиль и Поклонная 9, 12:35 «Даже легенды ошибаются». Почему Уоррен Баффет купит биткоин Крипто, 12:34 Меркель обсудила с Путиным отказ Белоруссии от насилия на протестах Политика, 12:28 Умер родственник и полный тезка писателя Бориса Пастернака Общество, 12:28 МИД Польши предупредил об угрозе связать Белоруссию с Россией санкциями Политика, 12:19 Диплом мечты: когда образовательный кредит пойдет на пользу РБК и Сбербанк, 12:06 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 12:04 НАМИ полностью рассекретил дизайн первого внедорожника Aurus Авто, 12:02 Судмедэксперт в суде назвал причины смерти погибшего в аварии с Ефремовым Общество, 12:00
Финансы ,  
0 

ЦБ предупредил о предлагающих вложиться в вакцину от COVID-19 мошенниках

ЦБ выявил несколько схем, организаторы которых пытались — под предлогом инвестиций в создание вакцины от COVID-19 — выманить деньги не только у россиян, но также у жителей стран СНГ и других государств

После начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мошенники стали предлагать своим жертвам инвестировать в создание вакцины от болезни, а также производство необходимых для борьбы с ней средств. Об этом заявил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

По его словам, ЦБ выявил несколько таких схем, организаторы которых пытались выманить деньги не только у россиян, но также у жителей стран СНГ и других государств.

«Было несколько схем на фоне карантина, связанных с предложениями вложиться в производство масок, перчаток, либо закупки масок и перчаток в иностранных государствах и перепродажа здесь. Также было несколько предложений, связанных с вложениями в разработку вакцины», — сказал Лях (цитата по ТАСС).

Одновременно, по его словам, активизировались и мошенники, предлагающие инвестировать в драгоценные металлы.

ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса
Финансы
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В мае Лях говорил, что падение доходов россиян в условиях пандемии COVID-19 привело к активизации различных финансовых мошенников, которые используют удобный случай, чтобы привлечь «клиентов». В частности, представитель ЦБ указывал на высокую активность нелегальных форекс-дилеров ЦБ, которые никакой реальной деятельности не ведут, а единственной их целью является вовлечение жертв в игру на деньги.

Кроме того, по данным ЦБ, мошенники используют тему COVID-19 в схемах социальной инженерии, обещая своим жертвам отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией и так далее. Таким образом они пытаются выяснить данные банковской карты или пароль из СМС, а затем самостоятельно осуществить платеж на сторонний счет. О мошенниках, пытающихся использовать «вирусную» тематику, предупреждал и Сбербанк.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

Как производится первая российская вакцина от COVID-19. Видео
Общество

О создании в России первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа объявил президент России Владимир Путин. 13 августа глава НИЦЭМ Александр Гинцбург заявил, что созданная его центром вакцина будет защищать от заражения COVID-19 в течение минимум двух лет. По словам ученого, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России начнется приблизительно через месяц.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЦБ, вакцина, коронавирус, мошенники
Материалы по теме
Президент Мексики заявил о готовности лично испытать российскую вакцину
Общество
Минздрав заявил о первоочередной вакцинации медиков от коронавируса
Общество
Центр имени Гамалеи назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter