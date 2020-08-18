ЦБ предупредил о предлагающих вложиться в вакцину от COVID-19 мошенниках

ЦБ выявил несколько схем, организаторы которых пытались — под предлогом инвестиций в создание вакцины от COVID-19 — выманить деньги не только у россиян, но также у жителей стран СНГ и других государств

После начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мошенники стали предлагать своим жертвам инвестировать в создание вакцины от болезни, а также производство необходимых для борьбы с ней средств. Об этом заявил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

По его словам, ЦБ выявил несколько таких схем, организаторы которых пытались выманить деньги не только у россиян, но также у жителей стран СНГ и других государств.

«Было несколько схем на фоне карантина, связанных с предложениями вложиться в производство масок, перчаток, либо закупки масок и перчаток в иностранных государствах и перепродажа здесь. Также было несколько предложений, связанных с вложениями в разработку вакцины», — сказал Лях (цитата по ТАСС).

Одновременно, по его словам, активизировались и мошенники, предлагающие инвестировать в драгоценные металлы.