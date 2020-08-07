Минздрав ответил на сообщения о прививках чиновникам от коронавируса

В Минздраве заверили, что вакцинация населения начнется только после выдачи вакцине регистрационного удостоверения. Ранее Bloomberg сообщил, что предложения пройти вакцинацию уже рассылаются некоторым врачам и чиновникам

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Прививки новой вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 начнут делать только после завершения процесса ее создания, в том числе и выдачи регистрационного удостоверения. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава, отвечая на просьбу «РИА Новости» прокомментировать сообщение агентства Bloomberg о том, что некоторым медикам и чиновникам в Москве уже предложили привиться от COVID-19.

«Проведение вакцинации населения, включая группы риска, возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке. Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований», — заявили в пресс-службе Минздрава.

Накануне, 6 августа, Bloomberg сообщил, что предложения пройти вакцинацию уже рассылаются некоторым врачам и чиновникам. Агентство также сообщило, что ознакомилось с текстом одного из таких приглашений, где отмечается, что вакцина прошла клинические испытания и доказала свою безопасность.

В июле Bloomberg сообщал, что экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, была введена топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам еще в апреле. Один из собеседников агентства — исследователь, осведомленный о происходящем, — утверждает, что всего в программе вакцинации приняли участие несколько сотен человек. Комментируя это сообщение, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов тогда заявил РБК, что в гражданский оборот вакцина не поступала, а в рамках испытаний ее получали только официально включенные в процесс тестирования добровольцы.