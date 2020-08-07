Минздрав ответил на сообщения о прививках чиновникам от коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 12:42
Венедиктов объяснил отказ от вакцины нежеланием «экспериментов в 64 года» Общество, 13:27 В Бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2 Политика, 13:20 Девелопер Stone Hedge открыл продажи в бизнес-квартале класса А Партнерский материал, 13:15 В Москве загорелось здание спецбатальона ДПС Общество, 12:57 Адвокат заявил о завершении следствия против полицейских из дела Голунова Общество, 12:51 Высокие технологии для бизнеса: как реализуется поддержка АПК РБК и Сбербанк, 12:45 Свидетель рассказал о выходившем из машины после аварии Ефремове Общество, 12:38 Бывший схиигумен Сергий сообщил подробности о смерти девочки в монастыре Общество, 12:34 Тарифы за услуги ЖКХ для россиян подорожают на 4% во втором полугодии Недвижимость, 12:27 Glassnode: крупные игроки теряют контроль над биткоином Крипто, 12:26 Минздрав ответил на сообщения о прививках чиновникам от коронавируса Общество, 12:25 #дайджест: что произошло в моде за неделю Стиль, 12:13 Оппозиционные депутаты запустили сайт для сбора денег на выборы Политика, 12:10 Трансфертное ценообразование в финансовом секторе: новые вызовы и тренды Pro, 12:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минздрав ответил на сообщения о прививках чиновникам от коронавируса

В Минздраве заверили, что вакцинация населения начнется только после выдачи вакцине регистрационного удостоверения. Ранее Bloomberg сообщил, что предложения пройти вакцинацию уже рассылаются некоторым врачам и чиновникам
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

Прививки новой вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 начнут делать только после завершения процесса ее создания, в том числе и выдачи регистрационного удостоверения. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава, отвечая на просьбу «РИА Новости» прокомментировать сообщение агентства Bloomberg о том, что некоторым медикам и чиновникам в Москве уже предложили привиться от COVID-19.

«Проведение вакцинации населения, включая группы риска, возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке. Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований», — заявили в пресс-службе Минздрава.

Накануне, 6 августа, Bloomberg сообщил, что предложения пройти вакцинацию уже рассылаются некоторым врачам и чиновникам. Агентство также сообщило, что ознакомилось с текстом одного из таких приглашений, где отмечается, что вакцина прошла клинические испытания и доказала свою безопасность.

В июле Bloomberg сообщал, что экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, была введена топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам еще в апреле. Один из собеседников агентства — исследователь, осведомленный о происходящем, — утверждает, что всего в программе вакцинации приняли участие несколько сотен человек. Комментируя это сообщение, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов тогда заявил РБК, что в гражданский оборот вакцина не поступала, а в рамках испытаний ее получали только официально включенные в процесс тестирования добровольцы.

Минздрав ответил на сообщение о вакцинировании российской элиты от COVID
Общество
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В конце июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил журналистам, что на третьем этапе испытаний вакцина в жидкой и лиофилизированной формах будет введена 1600 добровольцам. «Сегодня эксперты планируют, что это будут минимум 800 человек на каждую форму выпуска. И эти пациенты <...> также получат вакцинацию, и параллельно начнется масштабирование производства, и наиболее подверженным риску группам также будет предложено право вакцинации», — сказал тогда министр.

7 августа замглавы Минздрава Олег Гриднев вновь заявил, что первыми вакцину, после того как завершится процедура ее разработки, получат наиболее уязвимые для COVID-19 слои населения. «Прежде всего [вакцину получат] медицинские работники и пожилые люди, то есть более уязвимые слои населения», — сказал замминистра (цитата по ТАСС).

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

Трамп допустил возможность создания вакцины от COVID-19 к выборам
Общество
Дональд Трамп

Ранее Мурашко говорил, что первыми вакцинацию пройдут медицинские работники и те, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными. При этом директор ведущего разработку вакцины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Минздрава России Александр Гинцбург называл в качестве первых в очереди на вакцинацию также и учителей.

«Я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров и по возможности все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях. Везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом», — пояснил Гинцбург. При этом он добавил, что этот вопрос должен решать Минздрав.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, вакцина, Минздрав
Материалы по теме
Трамп допустил возможность создания вакцины от COVID-19 к выборам
Общество
Разработчик вакцины от COVID-19 назвал причины ее недоступности для детей
Общество
Глава РФПИ допустил производство в России 10 млн вакцин от COVID в месяц
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter