Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

Вице-премьер и представитель президента в Дальневосточном федеральном округе сдал положительный тест на коронавирус SARS-CoV-2

Юрий Трутнев (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Анализы на коронавирус вице-премьера Юрия Трутнева показали положительный результат, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-секретаря чиновника. По действующему порядку, теперь он должен уйти в режим самоизоляции и работать удаленно.

В аппарате вице-премьера подтвердили, что если диагноз подтвердится, он будет работать дистанционно.

Заражение коронавирусом было диагностировано у вице-премьера перед рабочей поездкой на Дальний Восток главы правительства Михаила Мишустина. Трутнев должен был участвовать в этой поездке. Однако если второй тест подтвердит заражение, то будет решаться вопрос о формате участия чиновника в мероприятиях на Дальнем Востоке, пояснил его пресс-секретарь.

За время эпидемии в России коронавирусом заразились несколько крупных чиновников, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.