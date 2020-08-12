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Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

Вице-премьер и представитель президента в Дальневосточном федеральном округе сдал положительный тест на коронавирус SARS-CoV-2
Юрий Трутнев
Юрий Трутнев (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Анализы на коронавирус вице-премьера Юрия Трутнева показали положительный результат, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-секретаря чиновника. По действующему порядку, теперь он должен уйти в режим самоизоляции и работать удаленно.

В аппарате вице-премьера подтвердили, что если диагноз подтвердится, он будет работать дистанционно.

Заражение коронавирусом было диагностировано у вице-премьера перед рабочей поездкой на Дальний Восток главы правительства Михаила Мишустина. Трутнев должен был участвовать в этой поездке. Однако если второй тест подтвердит заражение, то будет решаться вопрос о формате участия чиновника в мероприятиях на Дальнем Востоке, пояснил его пресс-секретарь.

Минздрав ответил на сообщения о прививках чиновникам от коронавируса
Общество
Фото: Павел Головкин / AP

За время эпидемии в России коронавирусом заразились несколько крупных чиновников, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

COVID-19 переболели также министр культуры Ольга Любимова и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

В июле Bloomberg сообщал, топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам еще в апреле была введена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Один из собеседников агентства — исследователь, осведомленный о происходящем, — утверждал, что всего в программе вакцинации приняли участие несколько сотен человек.

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Минздрав на это ответил, что прививки новой вакциной от коронавирусной инфекции начнут делать только после завершения процесса ее создания, в том числе и выдачи регистрационного удостоверения. «Проведение вакцинации населения, включая группы риска, возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке. Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований», — заявили в пресс-службе Минздрава.

11 августа президент Владимир Путин объявил, что первая российская вакцина от коронавируса получила государственную регистрацию. Он признался, что прививку от COVID-19 уже сделала одна из его дочерей. Вакцинацию президент пообещал сделать добровольной.

«Это одна из первых зарегистрированных вакцин в мире, подтвердивших свою эффективность и безопасность. <...> Разработчики вакцины подготовили документы на проведение дальнейших клинических исследований с участием нескольких тысяч человек», — сказал тогда министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Юрий Трутнев, коронавирус, самоизоляция
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