Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле

Агентство утверждает, что в ходе закрытой программы вакцину от коронавируса уже в апреле получили топ-менеджеры, госслужащие и бизнесмены. Были и отказавшиеся от нее

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Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников программы, попросивших об анонимности.

Один из собеседников агентства — исследователь, осведомленный о происходящем, — утверждает, что всего в программе вакцинации приняли участие несколько сотен человек. По его словам, это решили не афишировать, дабы избежать наплыва потенциальных желающих обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Bloomberg указывает, что источнику известны несколько десятков вакцинированных.

По данным агентства, среди получивших вакцину были топ-менеджеры UC Rusal. Утверждается, что предлагали прививку и представителям «ФосАгро»: по информации издания, там еще рассматривают предложение. Обе компании отказались комментировать информацию агентству.

Издание указывает, что до сих пор не вполне понятно, по какому принципу распределялась вакцина. Утверждается, что участие в программе было бесплатным, а привитые подписывали бумаги, что знают о возможных рисках. При этом опрошенные Bloomberg бизнесмены рассказали, что по-разному перенесли последствия вакцинации. У некоторых повышалась температура и болели мышцы, а один топ-менеджер не заметил никаких побочных эффектов.