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Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле

Агентство утверждает, что в ходе закрытой программы вакцину от коронавируса уже в апреле получили топ-менеджеры, госслужащие и бизнесмены. Были и отказавшиеся от нее
Фото: Marcelo Hernandez / Getty Images
Фото: Marcelo Hernandez / Getty Images

Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников программы, попросивших об анонимности.

Один из собеседников агентства — исследователь, осведомленный о происходящем, — утверждает, что всего в программе вакцинации приняли участие несколько сотен человек. По его словам, это решили не афишировать, дабы избежать наплыва потенциальных желающих обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Bloomberg указывает, что источнику известны несколько десятков вакцинированных.

По данным агентства, среди получивших вакцину были топ-менеджеры UC Rusal. Утверждается, что предлагали прививку и представителям «ФосАгро»: по информации издания, там еще рассматривают предложение. Обе компании отказались комментировать информацию агентству.

Минобороны завершило испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах
Общество
Фото: Минобороны России / ТАСС

Издание указывает, что до сих пор не вполне понятно, по какому принципу распределялась вакцина. Утверждается, что участие в программе было бесплатным, а привитые подписывали бумаги, что знают о возможных рисках. При этом опрошенные Bloomberg бизнесмены рассказали, что по-разному перенесли последствия вакцинации. У некоторых повышалась температура и болели мышцы, а один топ-менеджер не заметил никаких побочных эффектов.

При этом были и топ-менеджеры, которые отказались от участия в программе. Они посчитали, что вакцину сначала нужно протестировать на добровольцах. Один из бизнесменов заявил, что отказался потому, что доктор объяснил ему: понадобится год, чтобы осознать последствия вакцины для организма.

Лондон обвинил Москву в попытке украсть данные о вакцине от COVID
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Фото: Andrew Milligan / Getty Images

Официально испытания вакцины от коронавируса на людях начались в середине июня. Первая группа, которой ее ввели, состояла из 18 человек. Второй группе ввели препарат через несколько дней после того, как результаты первых клинических испытаний позволили продолжить исследования.

В понедельник, 20 июля, последняя группа добровольцев будет выписана из военного госпиталя имени Бурденко. Начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ-защиты Вооруженных сил Сергей Борисевич в интервью «Красной звезде» заявил, что это 20 человек и что у участников программы были выявлены антитела.

В середине июня глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью РБК заявил, что выступил добровольцем и получил вакцину, разработанную в НИИ имени Гамалеи. При этом он отметил, что массовая вакцинация пройдет и завершится в следующем году. «Как показывает международный опыт, для того чтобы остановить эпидемию, вакцинирование должно пройти около 60% населения», — заявил он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
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