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Минздрав ответил на сообщение о вакцинировании российской элиты от COVID

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заверил, что вакцину получали только добровольцы в рамках тестирования. Ранее Bloomberg сообщил, что она была доступна крупным бизнесменам и политической элите
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В рамках испытаний разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 ее получали только официально включенные в процесс тестирования добровольцы. Об этом заявил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, комментируя сообщение Bloomberg, что в ходе закрытой программы вакцину от коронавируса уже в апреле получили топ-менеджеры, госслужащие и бизнесмены.

«В гражданский оборот вакцина не поступала», — заверил Кузнецов.

О том, что среди добровольцев, на которых испытывалась вакцина, были представители крупных российский компаний и «политической элиты», Bloomberg сообщил со ссылкой источники, в том числе на самих участников программы. Агентство писало, что получение ими вакцины подтвердили на условиях анонимности десятки человек. При этом один крупный бизнесмен рассказал, что отказался вакцинироваться, после того как личный врач предупредил его о возможности побочных эффектов. Согласившийся привиться топ-менеджер, напротив, сообщил, что не испытал никаких проблем со здоровьем.

Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Общество
Фото: Marcelo Hernandez / Getty Images

В свою очередь, Александр Гинцбург, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где ведется разработка вакцины, заявил «Интерфаксу», что ему ничего не известно о вакцинировании представителей российской элиты.

«Ничего не знаю про крупных [бизнесменов] и про мелких тоже», — сказал Гинцбург. При этом Вадим Тарасов, руководитель Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета, где проводились испытания вакцины, назвал сообщение Bloomberg спекуляцией.

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Общество
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у 60% жителей столицы уже сформировался коллективный иммунитет к COVID-19.

Авторы: Егор Губернаторов, Евгений Калюков
Теги: коронавирус, вакцина, Минздрав
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