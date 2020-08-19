Курский губернатор сделал прививку от коронавируса

По словам Романа Старовойта, вакцинация прошла две недели назад в Москве. О регистрации российской вакцины президент Владимир Путин объявил 11 августа

Роман Старовойт (Фото: Роман Старовойт / Vk)

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сделал прививку российской вакциной от коронавируса. Об этом он сказал в эфире областного телеканала «Сейм».

«Две недели назад я в Москве сделал прививку от коронавируса. Через неделю нужно будет сделать вторую», — сказал Старовойт, отметив, что «дистанционно» находится под наблюдением врачей.

«После второй прививки у меня возьмут анализ крови, там будут видны титры антител. Я вхожу в контрольную группу и поделюсь с вами результатами», — рассказал губернатор. По его словам, он решил сделать прививку перед тем, как прививать жителей региона.

О регистрации российской вакцины от коронавируса президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), она получила название название «Спутник-V». Тогда Путин рассказал, что прививку от коронавируса в рамках эксперимента сделала его дочь.