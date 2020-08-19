Курский губернатор сделал прививку от коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 73,24 (-0,19) Инвестиции, 13:12
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 87,4 (+0,06) Инвестиции, 13:12
Шувалов за год увеличил доход в 2,5 раза Финансы, 22:30 Координационный совет потребовал от властей Белоруссии начать переговоры Политика, 22:21 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 22:12 Семья Чемезова заработала за год почти ₽2 млрд Бизнес, 22:12 ФАС вынесла предупреждение «Почте России» из-за надбавок к тарифам Общество, 22:08 «Газпром» заявил о сохранении планов по достройке «Северного потока-2» Политика, 21:51 Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД Общество, 21:34 Шипулин заявил об уголовном деле против экс-директора своего фонда Спорт, 21:34 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 21:21 Доход Рогозина за год вырос в полтора раза Общество, 21:19 Волонтеры начали убирать лагерь возле изолятора в Минске Общество, 21:07 Курский губернатор сделал прививку от коронавируса Общество, 20:58 Ученые объяснили происхождение неизвестных объектов на видео с МКС Общество, 20:56 Над двумя городами в Белоруссии пролетели вертолеты с флагами страны Политика, 20:44
Пандемия коронавируса ,  
0 

Курский губернатор сделал прививку от коронавируса

По словам Романа Старовойта, вакцинация прошла две недели назад в Москве. О регистрации российской вакцины президент Владимир Путин объявил 11 августа
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Роман Старовойт / Vk)

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сделал прививку российской вакциной от коронавируса. Об этом он сказал в эфире областного телеканала «Сейм».

«Две недели назад я в Москве сделал прививку от коронавируса. Через неделю нужно будет сделать вторую», — сказал Старовойт, отметив, что «дистанционно» находится под наблюдением врачей.

«После второй прививки у меня возьмут анализ крови, там будут видны титры антител. Я вхожу в контрольную группу и поделюсь с вами результатами», — рассказал губернатор. По его словам, он решил сделать прививку перед тем, как прививать жителей региона.

Минздрав назвал число участников проверки безопасности вакцины от COVID
Общество
Медицинское обследование добровольцев клинических испытаний вакцины от коронавируса

О регистрации российской вакцины от коронавируса президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), она получила название название «Спутник-V». Тогда Путин рассказал, что прививку от коронавируса в рамках эксперимента сделала его дочь.

В Минздраве на запрос РБК ответили, что доклинические и клинические исследования вакцины, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, успешно завершены. По их результатам Минздрав России зарегистрировал вакцину «Гам-КОВИД-вак» «на условиях».

Первые испытания вакцины НИЦЭМ на людях начали в Москве 17 июня в двух местах — в Сеченовском университете и Военном госпитале имени Бурденко, в каждом из них участвовали 38 добровольцев. Испытания завершили в середине июля.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

В июле Bloomberg написал, что некоторым медицинским работникам и чиновникам в Москве уже предложили сделать вакцину от коронавируса. Один из собеседников агентства указывал, что информацию не разглашали, чтобы уменьшить число потенциальных желающих.

В Минздраве в ответ на сообщения о вакцинации чиновников указали, что вакцину от коронавируса можно будет сделать только после окончания процесса ее создания и выдачи регистрационного удостоверения.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Анастасия Батманова
При участии: Егор Губернаторов
Теги: пандемия, коронавирус, вакцина, Курская область, Роман Старовойт
Материалы по теме
Минздрав назвал число участников проверки безопасности вакцины от COVID
Общество
Как производится первая российская вакцина от COVID-19. Видео
Общество
Минздрав заявил о первоочередной вакцинации медиков от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter