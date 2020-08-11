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В Минске пропал автор фильма о женщинах Лукашенко

Станислав Ивашкевич
Станислав Ивашкевич (Фото: Станислав Ивашкевич / VK)

В Минске пропал журналист телеканала «Белсат» Станислав Ивашкевич, снявший расследование о женщинах президента Белоруссии Лукашенко. Об этом рассказала РБК журналистка телеканала Катерина Андреева. О пропаже журналиста также пишет «Проект», по его данным, связи с ним нет уже более 40 часов.

«Его адвокат подает обращение о пропаже. Около 21:00 9 августа он общался с людьми у избирательного участка, в этот момент его задержали люди в штатском», — сообщила она.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.

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Ранее информация о его задержании появилась на сайте «Белсата». По данным издания, сейчас также задержаны сотрудники «Белсата» Екатерина Ткаченко, Дмитрий Казакевич и Вячеслав Лазарев, журналистки TUT.BY Анжелика Василевская и Ольга Комягина, а также Алексей Кайрис и Павел Виноградов.

Вечером 10 августа журналистка белорусского издания «Наша нива» Наталья Лубневская получила пулевое ранение. Ее госпитализировали.

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В ходе протестов после президентских выборов в Белоруссии также пострадали несколько российских журналистов. Силовики задержали корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Лысенко, сотрудников телеканала «Дождь» Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова, военкора Семена Пегова и журналиста Meduza Максима Солопова, его избили при задержании. Местонахождение Солопова пока неизвестно, остальных журналистов отпустили. 11 августа Znak.com сообщило об исчезновении своего корреспондента Никиты Телиженко.

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Теги: журналист, массовые беспорядки, Белоруссия, новости
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