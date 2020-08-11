В Минске пропал автор фильма о женщинах Лукашенко

Станислав Ивашкевич (Фото: Станислав Ивашкевич / VK)

В Минске пропал журналист телеканала «Белсат» Станислав Ивашкевич, снявший расследование о женщинах президента Белоруссии Лукашенко. Об этом рассказала РБК журналистка телеканала Катерина Андреева. О пропаже журналиста также пишет «Проект», по его данным, связи с ним нет уже более 40 часов.

«Его адвокат подает обращение о пропаже. Около 21:00 9 августа он общался с людьми у избирательного участка, в этот момент его задержали люди в штатском», — сообщила она.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.

Ранее информация о его задержании появилась на сайте «Белсата». По данным издания, сейчас также задержаны сотрудники «Белсата» Екатерина Ткаченко, Дмитрий Казакевич и Вячеслав Лазарев, журналистки TUT.BY Анжелика Василевская и Ольга Комягина, а также Алексей Кайрис и Павел Виноградов.

Вечером 10 августа журналистка белорусского издания «Наша нива» Наталья Лубневская получила пулевое ранение. Ее госпитализировали.