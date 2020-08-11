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Издание Znak.com сообщило об исчезновении в Минске своего корреспондента

Никита Телиженко освещал события в Минске. На протяжении последних 20 часов его местонахождение неизвестно. Ранее о пропаже своих журналистов из-за протестов сообщали «РИА Новости», Meduza, RT, Daily Storm и другие издания
Фото: Никита Телиженко / Facebook
Фото: Никита Телиженко / Facebook

В Минске исчез корреспондент Znak.com Никита Телиженко. Издание указывает, что он находился в белорусской столице по редакционному заданию и перестал выходить на связь вечером 10 августа.

В Znak.com указывают, что Телиженко находился на улице Немига в центре города, где вечером планировали собраться протестующие. После этого его телефон был недоступен. «Сейчас телефон работает, но на него никто не отвечает. У редакции есть все основания полагать, что Никита был задержан вчера при освещении акций протеста в Минске», — говорится в сообщении.

В редакции заявили, что направили обращения в различные органы власти, в том числе министру иностранных дел Сергею Лаврову, а также полномочному послу России в Минске Дмитрию Мезенцеву.

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За последние дни в Белоруссии были задержаны несколько журналистов, в том числе и сотрудники российских изданий. До сих пор нет точной информации о местонахождении бывшего корреспондента РБК, действующего журналиста Meduza Ивана Солопова. В посольстве России в Минске предполагали, что он мог находиться в СИЗО на улице Окрестина, однако адвокат «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников эту информацию не подтвердил.

10 августа в Минске также исчезли журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Лысенко. Лишь сегодня выяснилось, что они были задержаны милицией, а теперь находятся в российском посольстве в Минске и ждут отправки домой.

Телеканал «Россия 24» сообщил о задержании в белорусской столице фотокорреспондента «РИА Новости» Ильи Питалева. По предварительной информации, он находится в СИЗО города Жодино.

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За последние два дня в различных регионах Белоруссии были задержаны несколько тысяч человек, принимавших участие в акциях протеста после президентских выборов. Некоторым из них инкриминируют нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Автор: Артем Филипенок
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