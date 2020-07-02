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Пелоси попросила ввести санкции против России за «связь с талибами»

США должны ввести санкции против России из-за «связи» с представителями радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России), наличие которого опровергают и в Кремле, и в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщила в интервью телеканалу MSNBC спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

«Мы должны ввести санкции против России, и прямо сейчас», — сказала Пелоси.

Ранее сенатор от Демократической партии предложил внести в бюджет Пентагона поправки, которые предусматривают введение санкций против президента России Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу и «других должностных лиц».

«В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею сенатора.

Демократы потребовали объяснений от разведки о «сговоре» России и талибов
Политика
Нэнси Пелоси

26 июля издание The New York Times (NYT) опубликовало статью,  в которой утверждалось, что российская разведка предлагала талибам вознаграждение за убийство американских военных коалиции в Афганистане. Собеседники издания сообщили, что данная информация была раскрыта во время допросов афганских боевиков.

Впоследствии газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о том, что из-за «сговора» России с талибами в Афганистане погибли несколько американских военных. О каком количестве погибших шла речь, издание не сообщило.

Президент США Дональд Трамп назвал «липовой» публикацию The New York Times. По его мнению, данная статья — это результат чьего-то заказа. Впоследствии Трамп подтвердил о том, что разведслужбы США признали недостоверными данные публикации.

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, комментируя публикацию, сообщил об отсутствии доказательств «сговора» России с представителями «Талибана».

Движение «Талибан» опровергло информацию The New York Timew об имеющихся связях с Россией.

После выхода статьи посольство России в Вашингтоне подтвердило, что дипломатические представители в США и Великобритании получили угрозы.

Впоследствии посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что посольство направило в Госдепартамент ноту протеста с требованием расследования угроз, поступивших в адрес российских дипломатов.

Теги: Демократическая партия США, «Талибан», санкции
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