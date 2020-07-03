Захарова сравнила сведения о «сговоре» России с талибами с блокбастером

Информация американских СМИ о том, что Россия якобы вступила в сговор в боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) и платила им за убийство солдат армии США, напоминает блокбастер. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Абсолютно согласна с оценкой, что это блокбастер, и что лучшие голливудские режиссеры работают в сфере обслуживания политической кампании в США», — сказала Захарова.

При этом она сообщила, что подобное поведение американских СМИ и официальных представителей США не является новостью, поскольку уже на протяжении многих лет сопровождает предвыборные кампании. «Пересмотрите фильм «Хвост виляет собакой», посмотрите, как обеспечиваются политические избирательные кампании в США, как раз за счет сценаристов, голливудских режиссеров», — пояснила представитель МИД.

Захарова назвала публикации в СМИ о связи Москвы и талибов фальшивкой и вбросом, являющимися частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах. Она допустила, что за этим могут стоять американские спецслужбы и политики.