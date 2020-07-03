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Политика ,  
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Захарова сравнила сведения о «сговоре» России с талибами с блокбастером

Информация американских СМИ о том, что Россия якобы вступила в сговор в боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) и платила им за убийство солдат армии США, напоминает блокбастер. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Абсолютно согласна с оценкой, что это блокбастер, и что лучшие голливудские режиссеры работают в сфере обслуживания политической кампании в США», — сказала Захарова.

При этом она сообщила, что подобное поведение американских СМИ и официальных представителей США не является новостью, поскольку уже на протяжении многих лет сопровождает предвыборные кампании. «Пересмотрите фильм «Хвост виляет собакой», посмотрите, как обеспечиваются политические избирательные кампании в США, как раз за счет сценаристов, голливудских режиссеров», — пояснила представитель МИД.

В МИДе заявили об отсутствии доказательств сговора России с талибами
Политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации

Захарова назвала публикации в СМИ о связи Москвы и талибов фальшивкой и вбросом, являющимися частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах. Она допустила, что за этим могут стоять американские спецслужбы и политики.

«Мы заявляли, что если есть какие-то намеки, что эта информация хотя бы частично может иметь какое-то подтверждение, то мы ждем соответствующих материалов в любом виде. Естественно, мы ничего не получили», — резюмировала Захарова.

В конце июня издания The New York Times и The Wasington Post со ссылкой на анонимные источники сообщили, что российская разведка якобы вступила в сговор со связанными с «Талибаном» боевиками и предлагала им деньги за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Политика
Фото: Rahmat Gul / AP

Издания утверждали, что эта информация была получена разведкой США в ходе допросов захваченных в плен боевиков в течение последних месяцев. Сколько именно солдат якобы погибло и когда это произошло, издания не уточнили.

Движение «Талибан» опровергло эту информацию. Американский президент Дональд Трамп назвал статью NYT заказной, напомнив, что газета уже публиковала «утки» о его сговоре с Россией во время предвыборной кампании 2016 года.

В Кремле публикации назвали нелепыми и «чушью собчьей». Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что у Минобороны США нет доказательств сговора России с талибами. Представители Демократической партии США, в том числе и спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси потребовали немедленного введения санкций против России за «связь» с боевиками.

Теги: Мария Захарова, «Талибан», Россия, США
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