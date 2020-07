Захарова сравнила сведения о «сговоре» России с талибами с блокбастером

«Мы заявляли, что если есть какие-то намеки, что эта информация хотя бы частично может иметь какое-то подтверждение, то мы ждем соответствующих материалов в любом виде. Естественно, мы ничего не получили», — резюмировала Захарова.

В конце июня издания The New York Times и The Wasington Post со ссылкой на анонимные источники сообщили, что российская разведка якобы вступила в сговор со связанными с «Талибаном» боевиками и предлагала им деньги за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

Издания утверждали, что эта информация была получена разведкой США в ходе допросов захваченных в плен боевиков в течение последних месяцев. Сколько именно солдат якобы погибло и когда это произошло, издания не уточнили.

Движение «Талибан» опровергло эту информацию. Американский президент Дональд Трамп назвал статью NYT заказной, напомнив, что газета уже публиковала «утки» о его сговоре с Россией во время предвыборной кампании 2016 года.

В Кремле публикации назвали нелепыми и «чушью собчьей». Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что у Минобороны США нет доказательств сговора России с талибами. Представители Демократической партии США, в том числе и спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси потребовали немедленного введения санкций против России за «связь» с боевиками.