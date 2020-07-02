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Политика ,  
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NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Издание утверждает, что им был афганский наркоторговец, который успел уехать в Россию
Фото: Rahmat Gul / AP
Фото: Rahmat Gul / AP

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания именно Азизи мог передавать талибам деньги, которые, как ранее утверждала NYT, шли в качестве вознаграждения за убийство американских военнослужащих и солдат из международного воинского контингента в Афганистане.

При этом NYT указывает, что спецслужбам хотя и удалось выйти на след Азизи и задержать часть его родственников, сам подозреваемый предположительно сбежал в Россию. В этой связи не удалось также

Также издание утверждает, что связь с Азизи держали представители так называемого «подразделения 29155» российской военной разведки.

27 июня NYT сообщила, что Россия тайно предлагала вознаграждение боевикам «Талибана» за убийство американских военных, Позже газета сообщила, что располагает данными о том, что денежные средства с подконтрольных российской разведке счетов перечислялись на банковские аккаунты, связанные с участниками движения «Талибан».

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Фото: Andrew Harnik / AP

В Кремле материал в американской газете назвали чушью, в Белом доме статью охарактеризовали как «заказную».

Ожидается, что в четверг свою позицию по данному вопросу членам Конгресса должны озвучить представители ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ). Как ранее писала The Wall Street Journal АНБ придерживалась противоположной ЦРУ точке зрения касательно возможного сговора российской военной разведки с боевиками.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Афганистан, талибы
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