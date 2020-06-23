Кремль оценил отказ лидера Хорватии посетить парад из-за поломки самолета

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 68,84 (-0,65) Quote, 12:49
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 77,68 (-0,15) Quote, 12:49
Военные медики ввели вакцину от коронавируса второй группе добровольцев Общество, 13:49 ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса Финансы, 13:48 В Ленобласти задержали приковавшего ребенка к батарее мужчину Общество, 13:48 Как заработать на акциях с гарантией дохода РБК и БКС, 13:45 Экологи связали потоп в Москве с выброшенными медицинскими масками Зеленая экономика, 13:40  Осужденный за шпионаж в России Уилан решил не обжаловать приговор Общество, 13:40 Запреты, самоизоляция и халвинг. Что будет с криптовалютой после COVID-19 Крипто, 13:36 Кремль попросил не переоценивать значение мемуаров Болтона Политика, 13:34 Защитник ЦСКА Фернандес избежал травмы в матче с «Зенитом» Спорт, 13:24 Эксперты назвали салоны красоты драйвером роста трат в Москве на ₽30 млрд Общество, 13:18 Умер адвокат и бывший сенатор Евгений Тарло Общество, 13:16 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 13:15 У Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание Финансы, 13:14 Экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам тюрьмы Общество, 13:11
Политика ,  
0 

Кремль оценил отказ лидера Хорватии посетить парад из-за поломки самолета

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Россия с пониманием относится к отказам иностранных лидеров, которые из-за различных обстоятельств не могут принять участие в московском параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают отказ президента Хорватии, передает корреспондент РБК.

«Мы, безусловно, с пониманием относимся к сообщениям от ряда государств и правительств, что они хотели, но не смогут по тем или иным причинам [принять участие в параде]», — сказал он.

Песков отметил, что, прежде всего, отказы зарубежных политиков связаны с ограничениями из-за угрозы коронавируса, которые продолжают действовать в разных странах. «Мы признательны за изначальную готовность разделить с нами радость этого праздника», — отметил он.

Зеленский заявил о нежелании посещать парад Победы в Москве
Политика

По словам Пескова, участие в торжественном мероприятии подтвердили лидеры Абхазии, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии. Кроме того, в столицу должны приехать председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

Ранее лидер Хорватии Зоран Миланович заявил, что не приедет на парад Победы в Москве, так как у него «сломался самолет».

Президент Туркмении отказался ехать на парад в Москву из-за дня рождения
Политика
Гурбангулы Бердымухамедов

На Красной площади также не будет представителей Германии, лидера Франции Эмманюэля Макрона. Президент Чехии Милош Земан, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никола Пашинян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ объяснили, что не смогут приехать из-за коронавируса.

Парад Победы пройдет 24 июня. Этот день объявлен выходным.

Теги: Хорватия, Дмитрий Песков, парад Победы
Материалы по теме
Салют в день парада Победы в Москве начнут на час позже
Общество
Зеленский заявил о нежелании посещать парад Победы в Москве
Политика
Президент Хорватии отказался приезжать на парад из-за сломанного самолета
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter