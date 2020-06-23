Кремль оценил отказ лидера Хорватии посетить парад из-за поломки самолета

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Россия с пониманием относится к отказам иностранных лидеров, которые из-за различных обстоятельств не могут принять участие в московском параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают отказ президента Хорватии, передает корреспондент РБК.

«Мы, безусловно, с пониманием относимся к сообщениям от ряда государств и правительств, что они хотели, но не смогут по тем или иным причинам [принять участие в параде]», — сказал он.

Песков отметил, что, прежде всего, отказы зарубежных политиков связаны с ограничениями из-за угрозы коронавируса, которые продолжают действовать в разных странах. «Мы признательны за изначальную готовность разделить с нами радость этого праздника», — отметил он.

По словам Пескова, участие в торжественном мероприятии подтвердили лидеры Абхазии, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии. Кроме того, в столицу должны приехать председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.