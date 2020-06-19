Премьер-министр Японии не приедет на парад Победы в Москву
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не прилетит Москву для участия 24 июня в параде, посвященном 75-й годовщине Победы над нацистской Германией. Об этом сообщил заместитель главы департамента Европы МИД Японии Хидеки Уяма, передает Kyodo.
Абэ пропустит торжественные мероприятия, чтобы сосредоточиться на реагировании на вспышку вируса в Японии, сказал Хидеки Уяма.
Также из-за пандемии коронавируса в Москву не приедут президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Чехии Милош Земан.
11 июня глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что на парад собираются приехать 12 лидеров зарубежных стран, большинство — из СНГ.