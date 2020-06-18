Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет на парад Победы, который пройдет в Москве 24 июня.

Как сообщает пресс-служба главы республики, Алиев 18 июня позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и сообщил, что не будет участвовать в мероприятии. Свое решение он объяснил «расширением карантинных мер в Азербайджане». Азербайджанский лидер выразил сожаление, что не сможет присутствовать.

«Владимир Путин выразил понимание ситуации и поблагодарил за телефонный звонок», — говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении о разговоре двух лидеров на сайте Кремля указано, что президенты обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений. Путин и Алиев коснулись также пандемии и мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.