Пашинян передумал приезжать на парад Победы в Москву из-за коронавируса

Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на парад Победы в Москву 24 июня. Об этом говорится в его письме президенту России Владимиру Путину, опубликованном пресс-службой кабинета премьера.

«С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Пашинян пояснил, что посетить Москву ему не позволяет эпидемиологическая ситуация. Однако он выразил надежду на скорую встречу для обсуждения двусторонних отношений России и Армении.

1 июня Пашинян сообщил, что заразился коронавирусом вместе со всей семьей. Болезнь проходила у него без симптомов. После этого он провел телефонные переговоры с Путиным, в ходе которых пообещал приехать на парад Победы в случае выздоровления. 9 июня пресс-секретарь президента Мане Геворгян говорила, что премьер-министр приедет в Москву 24 июня.