Президент Туркмении отказался ехать на парад в Москву из-за дня рождения

Гурбангулы Бердымухамедов (Фото: gmberdimuhamedow / Instagram)

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не сможет принять участие в параде Победы в Москве, о чем сообщил президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре. Сообщение о беседе двух лидеров опубликовало государственное агентство «Туркмения сегодня».

Невозможность посетить торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы объясняется тем, что 29 июня туркменскому лидеру исполняется 63 года, то есть возраст пророка Мухаммеда. «По сложившимся национальным традициям, эту дату принято отмечать вместе с семьей, родными и близкими, вместе со всем народом», — говорится в сообщении агентства.

Бердымухамедов также пожелал Путину успешного проведения всех праздничных мероприятий. Делегацию Туркмении на торжественных мероприятиях в Москве возглавит министр обороны генерал-майор Бегенч Гундогдыев, уточняет «Туркмения сегодня».

Парад Победы в Москве был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции, в этот день в столице и других российских городах прошла только воздушная часть парада. В конце мая президент объявил, что новой датой торжественных мероприятий станет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический парад в честь Победы в Великой Отечественной войне.