Президент Чехии не приедет в Москву на парад Победы

Милош Земан (Фото: Michal Krumphanzl / CTK / Global Look Press)

Президент Чехии Милош Земан не приедет в Москву на парад Победы, сообщил пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек, передает издание Seznam Zprávy.

По словам Овчачека, решение главы государства связано с пандемией коронавируса. «Господин президент сожалеет, что не может присутствовать на праздновании Победы во Второй мировой войне из-за мер, связанных с пандемией коронавируса», — сказал он.

Вместо Земана на параде будет посол Чехии в России Витезслав Пивонька, добавил пресс-секретарь главы государства.

В середине апреля российский президент Владимир Путин отменил наземную часть парада по случаю 75-летия Победы из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Позднее новой датой для мероприятия выбрали 24 июня.