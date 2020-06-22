Президент Хорватии отказался приезжать на парад из-за сломанного самолета

Зоран Миланович (Фото: Goran Stanzl / AP)

Президент Хорватии Зоран Миланович не поедет на парад Победы в Москве, который пройдет 24 июня. Об этом «РИА Новости» сообщили в хорватском посольстве в России. Причиной назвали «сломанный самолет».

«Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет», — сказали в дипмиссии.

Телеканал N1 сообщает, что Миланович 22 июня отправился в Черногорию с официальным визитом. Он прибыл в черногорский порт Цетине на корабле ВМС Хорватии. У хорватского лидера запланирована встреча с коллегой Мило Джукановичем и ряд других. По данным N1, после визита в Черногорию президент Хорватии должен был отправиться на парад в Москву. Планировалась также двусторонняя встреча с российским президентом Владимиром Путиным, отмечал телеканал.