Представителей Германии не будет на параде Победы в Москве

Геза Андреас фон Гайр (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Представителей Германии не будет на параде Победы в Москве, который состоится 24 июня, сообщил немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в интервью NEWS.ru.

«Если я правильно понимаю, в этом особенном из-за пандемии году на параде будет присутствовать особый круг зарубежных гостей. Пока точных сведений мы не получили, но в настоящее время я исхожу из того, что представителей Германии не будет», — сказал фон Гайр.

На парад Победы не смогут приехать президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министры Армении Никол Пашинян и Японии Синдзо Абэ, президент Чехии Милош Земан.

В середине апреля президент России Владимир Путин объявил о переносе парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. В конце мая глава государства назвал новую дату — 24 июня. Этот день будет нерабочим.