Зеленский заявил о нежелании посещать парад Победы в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не посетил бы парад Победы в Москве, даже если бы получил официальное приглашение. Об этом он сообщил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, расшифровка которого была опубликована офисом украинского президента.

«Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было», — сказал украинский лидер, отвечая на вопрос журналиста о возможном визите в Москву.

В августе прошлого года помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах Москвы пригласить президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы. Однако в конце мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва так и не направила Зеленскому приглашение на парад.