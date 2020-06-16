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Авария с топливом в Норильске ,  
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Усс сообщил о завершении критического этапа ликвидации разлива топлива

Александр Усс
Александр Усс (Фото: Global Look Press)

Критический этап ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК входит в «Норникель») пройден. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече с коренными малочисленными народами севера, передает ТАСС.

«Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что такой наиболее важный критический момент в ликвидации аварии уже пройден. То, что мы здесь видели спустя три-пять дней [после аварии] и на реке, и на Пясино и то, что есть сейчас, — это две большие разницы», — сказал он. По его словам, на месте работает группировка численностью более 700 человек.

В оперативном штабе сообщили, что в Норильске собрали более 30,6 тыс. куб. м водонефтяной смеси, а в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезли около 84 тыс. т грунта. Обработанная сорбентом территория увеличилась до 63,1 тыс. кв. м.

Красноярский губернатор и глава МЧС прибыли в Норильск на место ЧП на ТЭЦ
Общество
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

16 июня Александр Усс вместе с главой Минприроды и экологии России Дмитрием Кобылкиным, полпредом по Сибирскому федеральному округу Сергеем Меняйло и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой приняли участие во встрече с коренными малочисленными народами Севера, чтобы ознакомиться с ходом рекультивации зоны последствий инцидента ЧС на ТЭЦ-3.

29 мая на ТЭЦ-3 произошел разлив около 21 тыс. т дизельного топлива. Оно попало в землю, в реки Амбарная, Далдыкан и их притоки, в также в озеро Пясино. Общая площадь загрязнения достигла 180 тыс. кв. м. Источники «РИА Новости» и ТАСС сообщили о превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ под Норильском в 200 раз.

По прогнозу Минприроды, на восстановление экологии уйдет не менее 10 лет. 3 июня президент Владимир Путин объявил режим ЧС федерального масштаба.

По мнению Ростехнадзора, причиной аварии могла стать изношенность оборудования, при этом «Норникель» в качестве причины указывал необычно теплую зиму, в результате чего произошло подтаивание грунта и фундамент с опорами «внезапно» просели.

В Норильске собрали более 25 тыс. кубометров водонефтяной смеси
Общество
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Генпрокуратура завела три уголовных дела по факту разлива топлива, их объединили в одно производство и передали в Следственный комитет. 4 июня арестовали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина, он отказался от дачи показаний.

11 июня суд отправил под арест директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова по делу о разливе дизельного топлива. Также арестовали по подозрению в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов (ст. 246 УК) главного инженера предприятия Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова.

Кроме того, СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК (халатность) против мэра Норильска Рината Ахметчина, который, по версии следствия, не исполнил свои должностные обязанности при ЧС.

Теги: Норильск, «Норильский никель», разлив нефтепродуктов, Красноярский край
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