Усс сообщил о завершении критического этапа ликвидации разлива топлива

Александр Усс (Фото: Global Look Press)

Критический этап ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК входит в «Норникель») пройден. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече с коренными малочисленными народами севера, передает ТАСС.

«Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что такой наиболее важный критический момент в ликвидации аварии уже пройден. То, что мы здесь видели спустя три-пять дней [после аварии] и на реке, и на Пясино и то, что есть сейчас, — это две большие разницы», — сказал он. По его словам, на месте работает группировка численностью более 700 человек.

В оперативном штабе сообщили, что в Норильске собрали более 30,6 тыс. куб. м водонефтяной смеси, а в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезли около 84 тыс. т грунта. Обработанная сорбентом территория увеличилась до 63,1 тыс. кв. м.

16 июня Александр Усс вместе с главой Минприроды и экологии России Дмитрием Кобылкиным, полпредом по Сибирскому федеральному округу Сергеем Меняйло и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой приняли участие во встрече с коренными малочисленными народами Севера, чтобы ознакомиться с ходом рекультивации зоны последствий инцидента ЧС на ТЭЦ-3.