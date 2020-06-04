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Красноярский губернатор и глава МЧС прибыли в Норильск на место ЧП на ТЭЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс прибыл на место разлива топлива в Норильске. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Помимо него в город прибыли глава МЧС России Евгений Зиничев и замгенпрокурора Николай Шишкин. Вместе с губернатором они будут принимать решения о механизмах ликвидации последствий утечки топлива.

Они планируют облететь территорию, где произошел разлив, а также участвовать в совещании с представителями компании, федеральных структур и администрации Норильска. Усс и Зиничев также осмотрели поврежденный резервуар Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК).

Материал дополняется.
Теги: Норильск, разлив топлива, ТЭЦ, губернатор
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