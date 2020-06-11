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Авария с топливом в Норильске ,  
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Против мэра Норильска возбудили дело после аварии на ТЭЦ

В СК считают, что Ринат Ахметчин бездействовал при возникновении внештатной ситуации. Ему предъявлено обвинение в халатности
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Ринат Ахметчин
Ринат Ахметчин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска после аварии на ТЭЦ. Как сообщает пресс-служба ведомства, Ринат Ахметчин подозревается в халатности.

В СК считают, что градоначальник не исполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов из резервуара в Норильске.

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ

В частности, отмечают в СК, Ахметчин должен был организовать координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска. Следователи также считают, что глава города не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды и не спрогнозировал последствия чрезвычайной ситуации.

С места аварии на ТЭЦ в Норильске вывезли более 30 тыс. т грязного грунта
Общество
Фото: Global Look Press

Ахметчину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В случае доказательства вины ему грозит штраф, обязательные работы, а также запрет занимать определенные должности.

Ахметчин возглавил норильскую администрацию в 2017 году. До этого он работал в том числе на горно-металлургическом комбинате, который позже вошел в состав ОАО «ГМК Норильский никель».

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате инцидента из резервуара с дизельным топливом выплеснулось около 21 тыс. т нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения достигла 180 тыс. кв. м.

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СК завел четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод). В рамках расследования были задержаны четыре руководителя ТЭЦ-3.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Норильск, экологическая катастрофа, расследование
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