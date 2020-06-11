Против мэра Норильска возбудили дело после аварии на ТЭЦ

В СК считают, что Ринат Ахметчин бездействовал при возникновении внештатной ситуации. Ему предъявлено обвинение в халатности

Ринат Ахметчин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска после аварии на ТЭЦ. Как сообщает пресс-служба ведомства, Ринат Ахметчин подозревается в халатности.

В СК считают, что градоначальник не исполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов из резервуара в Норильске.

Видео: СК РФ

В частности, отмечают в СК, Ахметчин должен был организовать координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска. Следователи также считают, что глава города не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды и не спрогнозировал последствия чрезвычайной ситуации.