Против мэра Норильска возбудили дело после аварии на ТЭЦ
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска после аварии на ТЭЦ. Как сообщает пресс-служба ведомства, Ринат Ахметчин подозревается в халатности.
В СК считают, что градоначальник не исполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов из резервуара в Норильске.
В частности, отмечают в СК, Ахметчин должен был организовать координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска. Следователи также считают, что глава города не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды и не спрогнозировал последствия чрезвычайной ситуации.