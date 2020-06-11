Суд арестовал директора норильской ТЭЦ по делу о разливе топлива

Здание Красноярского краевого суда (Фото: kraevoy.krk.sudrf.ru)

Суд отправил под арест директора ТЭЦ-3 Норильска Павла Смирнова по делу о разливе дизельного топлива. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Норильский городской суд поместил Смирнова под стражу до 31 июля включительно. Ранее 10 июня пресс-служба Следственного комитета сообщала, что Смирнов и его подчиненные — главный инженер предприятия Алексей Степанов и заместитель главного инженера Юрий Кузнецов — были задержаны по подозрению в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов (ст. 246 УК).

Следствие полагает, что Смирнов, Степанов и Кузнецов знали об аварийном состоянии резервуара, в котором хранилось дизельное топливо, однако в 2018 году они ввели емкость в эксплуатацию, подписав соответствующие документы

Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошел 29 мая. Из аварийного резервуара вытекло около 21 тыс. т нефтепродуктов. Площадь загрязнения превысила 180 тыс. кв. м — топливо попало в местные водоемы и почву. Экологи заявили, что ущерб природе составляет несколько десятков млрд руб., а на полную ликвидацию последствий ЧС уйдет не менее десяти лет. Глава «Норникеля» Владимир Потанин говорил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что устранение последствий аварии с разливом топлива в Норильске обойдется минимум в 10 млрд руб.