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Авария с топливом в Норильске ,  
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СМИ сообщили о превышении ПДК вредных веществ под Норильском в 200 раз

Специалисты взяли восемь проб воды, в которых оказалось повышенное содержание вредных примесей. Всего в момент аварии вытекла 21 тыс. т дизельного топлива, большая часть попала в водоемы
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Фото: Андрей Мармышев / ТАСС
Фото: Андрей Мармышев / ТАСС

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в водоемах под Норильском, в которые попало дизельное топливо после повреждения резервуара ТЭЦ-3, превышена более чем в 200 раз, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Об этом также сообщил источник «РИА Новости».

По данным ТАСС, всего специалисты взяли восемь проб воды, в них обнаружилось повышенное содержание вредных примесей. Источник издания также сообщил, что водозаборов ниже по течению на реках Далдыкан и Амбарная, в которые попали нефтепродукты, нет.

ЧС с разливом дизеля в Норильске. Что важно знать
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Фото: пресс-служба «Норникеля» / РИА Новости

РБК направил запросы в пресс-службу Роспотребнадзора, министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, Красноярскую природоохранную прокуратуру и Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Разлив топлива произошел 29 мая на территории ТЭЦ-3, которая принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), «дочке» «Норильского никеля». Из резервуара вытекло около 21 тыс. т топлива, из них, по данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт и 15 тыс. т — в водоемы. Загрязнены оказались реки Амбарная и Далдыкан и почти все их притоки. Общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин сообщил президенту Владимиру Путину, что устранение последствий аварии будет стоить минимум 10 млрд руб. При этом Потанин заверил главу государства в том, что ликвидация последствий будет производиться исключительно за счет «Норникеля». «<...> ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет», — пообещал бизнесмен.

В компании и администрации Красноярского края считают, что авария произошла после «внезапного» проседания фундамента и опор из-за таяния мерзлого грунта.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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СК завел три уголовных дела о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод. Суд арестовал начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 НТЭК Вячеслава Старостина.

По данным Greenpeace, ущерб от разлива нефтепродуктов может составить более 6 млрд руб. В Минприроды посчитали, что восстановление экологии в районе разлива топлива займет не меньше десяти лет.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Любовь Порываева
Теги: разлив нефтепродуктов, Норильск, Красноярский край
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