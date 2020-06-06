СМИ сообщили о превышении ПДК вредных веществ под Норильском в 200 раз

Специалисты взяли восемь проб воды, в которых оказалось повышенное содержание вредных примесей. Всего в момент аварии вытекла 21 тыс. т дизельного топлива, большая часть попала в водоемы

Фото: Андрей Мармышев / ТАСС

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в водоемах под Норильском, в которые попало дизельное топливо после повреждения резервуара ТЭЦ-3, превышена более чем в 200 раз, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Об этом также сообщил источник «РИА Новости».

По данным ТАСС, всего специалисты взяли восемь проб воды, в них обнаружилось повышенное содержание вредных примесей. Источник издания также сообщил, что водозаборов ниже по течению на реках Далдыкан и Амбарная, в которые попали нефтепродукты, нет.

РБК направил запросы в пресс-службу Роспотребнадзора, министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, Красноярскую природоохранную прокуратуру и Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Разлив топлива произошел 29 мая на территории ТЭЦ-3, которая принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), «дочке» «Норильского никеля». Из резервуара вытекло около 21 тыс. т топлива, из них, по данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт и 15 тыс. т — в водоемы. Загрязнены оказались реки Амбарная и Далдыкан и почти все их притоки. Общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.