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Авария с топливом в Норильске ,  
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Суд арестовал главного инженера ТЭЦ в Норильске и его зама

Фото: Норникель / Vk
Фото: Норникель / Vk

Главный инженер ТЭЦ-3 в Норильске арестован до 31 июля по делу о разливе топлива. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

На сайте суда уточняется, что Степанов обвиняется по статьям о загрязнении вод (ч. 1 ст. 250 УК) и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК).

Также сообщается, что до 31 июля арестован заместитель Степанова Юрий Кузнецов, его также обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды. Ранее Красноярский краевой суд арестовал до 31 июля директора ТЭЦ-3 Норильска Павла Смирнова.

По версии следствия, Смирнов, Степанов и Кузнецов знали об аварийном состоянии резервуара, в котором хранилось дизельное топливо. Однако в ноябре 2018 года комиссия под председательством Степанова ввела его в эксплуатацию, акт утвердил директор ТЭЦ.

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Общество
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

4 июня был арестован начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

11 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК (халатность) против мэра Норильска Рината Ахметчина. Комитет посчитал, что Ахметчин не исполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации. Мэра не стали задерживать.

В результате аварии 29 мая из резервуара выплеснулось около 21 тыс. т дизельного топлива, которое попало в землю, реки Амбарная, Далдыкан, их притоки. Губернатор региона Александр Усс сообщал, что нефтепродукты также утекли в озеро Пясино.

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Фото: Global Look Press

Глава «Норникеля» Владимир Потанин говорил, что таяние вечной мерзлоты под резервуаром привело к «внезапному проседанию» опор хранилища. Потанин отмечал, что до выяснения всех обстоятельств «Норникель» опустошит резервуары, построенные по аналогичной технологии. Первый вице-президент — операционный директор компании Сергей Дяченко говорил, что на соседнем с аварийным резервуаром также нашли трещины.

Теги: арест, Норильск, разлив топлива
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