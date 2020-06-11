Суд арестовал главного инженера ТЭЦ в Норильске и его зама

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Главный инженер ТЭЦ-3 в Норильске арестован до 31 июля по делу о разливе топлива. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

На сайте суда уточняется, что Степанов обвиняется по статьям о загрязнении вод (ч. 1 ст. 250 УК) и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК).

Также сообщается, что до 31 июля арестован заместитель Степанова Юрий Кузнецов, его также обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды. Ранее Красноярский краевой суд арестовал до 31 июля директора ТЭЦ-3 Норильска Павла Смирнова.

По версии следствия, Смирнов, Степанов и Кузнецов знали об аварийном состоянии резервуара, в котором хранилось дизельное топливо. Однако в ноябре 2018 года комиссия под председательством Степанова ввела его в эксплуатацию, акт утвердил директор ТЭЦ.