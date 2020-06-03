Начальник цеха ТЭЦ в Норильске отказался от дачи показаний

Начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, принадлежит «Норникелю») Вячеслав Старостин отказался от дачи показаний. Его задержали в рамках уголовного дело о разливе топлива в Норильске, сообщается на сайте Следственного комитета.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы грунта, а также документы, которые регламентируют порядок эксплуатации хранилища аварийного дизельного топлива.

«Следователи начали допрашивать лиц, в том числе должностных, ответственных за своевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении СК.

Разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошел 29 мая. Изначально в МЧС сообщили, что в резервуар с топливом врезался автомобиль. Затем в НТЭК рассказали, что резервуар повредился из-за внезапного проседания опор, а машина проезжала за пределами хранилища. Она загорелась от соприкосновения с разлившимся топливом, водитель не пострадал.