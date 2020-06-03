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Общество ,  
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Начальник цеха ТЭЦ в Норильске отказался от дачи показаний

Начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, принадлежит «Норникелю») Вячеслав Старостин отказался от дачи показаний. Его задержали в рамках уголовного дело о разливе топлива в Норильске, сообщается на сайте Следственного комитета.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы грунта, а также документы, которые регламентируют порядок эксплуатации хранилища аварийного дизельного топлива.

«Следователи начали допрашивать лиц, в том числе должностных, ответственных за своевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении СК.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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Разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошел 29 мая. Изначально в МЧС сообщили, что в резервуар с топливом врезался автомобиль. Затем в НТЭК рассказали, что резервуар повредился из-за внезапного проседания опор, а машина проезжала за пределами хранилища. Она загорелась от соприкосновения с разлившимся топливом, водитель не пострадал.

В Таймырском Долгано-Ненецком районе и Норильсе объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Впоследствии режим ЧС ввели в Красноярском крае. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по трем статьям:
по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 254 (порча земли) и ст. 250 (загрязнение вод). Материалы дел передали в Главное управление СК.

Теги: Норильск, разлив топлива, Следственный комитет
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