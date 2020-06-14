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Авария с топливом в Норильске ,  
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В Норильске собрали более 25 тыс. кубометров водонефтяной смеси

Фото: Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

За прошедшие сутки на месте разлива топлива в Норильске собрали 3,8 тыс. кубометров топливно-водяной смеси, всего собрано 25,7 тыс. кубометров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Красноярскому краю.

«За прошедшие сутки общими усилиями собрано 3879 кубометров топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 25 798 кубометров», — говорится в сообщении ведомства.

В ГУ МЧС добавили, что в промышленный отвал за сутки вывезли 9933 тонны загрязненного поверхностного грунта, а за все время — 55 714 тонн. Также за время работ по ликвидации последствий аварии сорбентом обработали 59 100 кв. м загрязненной территории. В устранении ЧС задействованы 743 человека и 301 единица техники.

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Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля») произошла 29 мая. Тогда из резервуара выплеснулось около 21 тыс. т дизельного топлива. Оно попало в землю, в реки Амбарная, Далдыкан и их притоки. По прогнозу Минприроды, на восстановление экологии в районе происшествия уйдет не менее десяти лет.

Суд арестовал главного инженера ТЭЦ-3 в Норильске, его заместителя и директора ТЭЦ-3 Норильска. По версии следствия, они знали об аварийном состоянии резервуара, в котором хранилось дизельное топливо, однако ввели его в эксплуатацию. Также был арестован начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК (халатность) против мэра Норильска Рината Ахметчина.

Теги: Норильск, разлив топлива, МЧС
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