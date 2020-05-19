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Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Михаила Мишустина с выздоровлением от коронавируса. Об этом глава государства сказал в ходе совещания, трансляцию вел РБК.

«Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объеме приступить к работе», — сказал Путин.

При этом глава государства отметил, что премьер работал почти в полном объеме, несмотря на болезнь.

19 мая Михаила Мишустина выписали из больницы, после чего он приступил к работе в Доме правительства. Путин также вернул Мишустину полномочия премьер-министра. На период болезни его обязанности исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Путин сообщил о состоянии Мишустина и передал от него привет
Общество
Михаил Мишустин

Мишустин сообщил о заражении коронавирусом 30 апреля во время проходившего в режиме видеоконференции совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Впоследствии пресс-секретарь российского премьера Борис Беляков сообщил, что Мишустина поместили на лечение в одно из государственных медучреждений. Он заявлял, что все, кто контактировал с главой кабмина, будут изолированы и пройдут проверку на наличие инфекции.

Заболевший COVID-19 Мишустин по видеосвязи провел совещание по экономике
Политика
Михаил Мишустин

Мишустин — не единственный в российском правительстве, кто заболел коронавирусом. 6 мая стало известно, что коронавирусом заболела министр культуры Ольга Любимова. Болезнь протекала у нее в легкой форме. В течение почти трех недель Любимова работала из дома в удаленном режиме. 14 мая министр излечилась от коронавируса и вышла на работу. Вирусом также заболели глава Минстроя Владимир Якушев, глава Минобрнауки Валерий Фальков.

12 мая коронавирусом заболел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тогда он говорил, что последний раз лично встречался с Путиным более месяца назад.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Путин, Михаил Мишустин, коронавирус
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