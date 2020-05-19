Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса

Михаил Мишустин (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Михаила Мишустина с выздоровлением от коронавируса. Об этом глава государства сказал в ходе совещания, трансляцию вел РБК.

«Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объеме приступить к работе», — сказал Путин.

При этом глава государства отметил, что премьер работал почти в полном объеме, несмотря на болезнь.

19 мая Михаила Мишустина выписали из больницы, после чего он приступил к работе в Доме правительства. Путин также вернул Мишустину полномочия премьер-министра. На период болезни его обязанности исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов.