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Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус

Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Все, кто общался с заразившимся коронавирусом премьер-министром Михаилом Мишустиным, будут изолированы. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

«Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», — сказал Беляков.

По его словам, очное общение с Мишустиным на протяжении последних недель было максимально ограничено. «Все встречи и совещания проходили в режиме ВКС или телефонных звонков», — добавил пресс-секретарь.

Мишустин заразился коронавирусом и временно сложил полномочия премьера
Политика
Михаил Мишустин

Ранее 30 апреля Мишустин по видеосвязи сообщил Владимиру Путину, что заразился коронавирусом. «В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал премьер.

Мишустин заверил президента, что правительство продолжит работать в штатном режиме, и предложил назначить своим врио первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин поддержал эту идею и пообещал, что окончательные решения по важным государственным вопросам без мнения главы правительства приниматься не будут. По словам пресс-секретаря, Мишустин будет находиться в медучреждении под наблюдением врачей.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Комментируя заражение коронавирусом Мишустина, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что премьер постоянно проверялся на коронавирус, старался оградить себя от инфекции, но все равно заболел. Этот факт, по мнению Собянина, является сигналом всем гражданам не нарушать санитарные требования и режим самоизоляции.

Теги: Михаил Мишустин, коронавирус, изоляция
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Мишустин заразился коронавирусом и временно сложил полномочия премьера
Политика
Заболевший коронавирусом Мишустин отправится на лечение в клинику
Общество
Собянин сообщил о постоянном тестировании Мишустина на коронавирус
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