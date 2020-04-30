Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус
Все, кто общался с заразившимся коронавирусом премьер-министром Михаилом Мишустиным, будут изолированы. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.
«Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», — сказал Беляков.
По его словам, очное общение с Мишустиным на протяжении последних недель было максимально ограничено. «Все встречи и совещания проходили в режиме ВКС или телефонных звонков», — добавил пресс-секретарь.
Ранее 30 апреля Мишустин по видеосвязи сообщил Владимиру Путину, что заразился коронавирусом. «В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал премьер.