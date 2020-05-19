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Мишустина выписали из больницы

Премьер-министр выздоровел и вернулся к работе в Доме правительства. На лечении он провел 20 дней
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Shalan Stewart / Zuma / ТАСС)

Глава правительства Михаил Мишустин вылечился от COVID-19, его выписали из больницы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

«Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. С утра провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции. Готовится к совещанию с президентом», — сообщил Беляков.

Заболевший коронавирусом Мишустин отправится на лечение в клинику
Общество
Михаил Мишустин

Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом, 30 апреля во время онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным. «Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал он главе государства.

Премьера отправили на лечение в больницу. Исполняющим его обязанности на время отсутствия стал первый зампред правительства, бывший советник президента Андрей Белоусов.

6 мая Путин сообщил, что Мишустин пошел на поправку. Уже на следующий день, 7 мая, премьер принял участие по видеосвязи в плановом совещании правительства по экономическим вопросам.

Заболевший COVID-19 Мишустин по видеосвязи провел совещание по экономике
Политика
Михаил Мишустин

Помимо премьера COVID-19 в легкой форме переболели несколько министров. На лечении оказались министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и глава Минкульта Ольга Любимова. Якушева выписали из стационара для лечения на дому 8 мая. Любимова вылечилась 14 мая и все время болезни работала из дома. COVID-19 переболел и министр образования Валерий Фальков. Об этом стало известно 14 мая — уже после того, как он выздоровел, — когда о его самочувствии справился президент.

Авторы: Петр Канаев, Георгий Тадтаев
Теги: Михаил Мишустин, премьер-министр, коронавирус, лечение
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