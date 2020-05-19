Мишустина выписали из больницы

Премьер-министр выздоровел и вернулся к работе в Доме правительства. На лечении он провел 20 дней

Михаил Мишустин (Фото: Shalan Stewart / Zuma / ТАСС)

Глава правительства Михаил Мишустин вылечился от COVID-19, его выписали из больницы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

«Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. С утра провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции. Готовится к совещанию с президентом», — сообщил Беляков.

Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом, 30 апреля во время онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным. «Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал он главе государства.

Премьера отправили на лечение в больницу. Исполняющим его обязанности на время отсутствия стал первый зампред правительства, бывший советник президента Андрей Белоусов.