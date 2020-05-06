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Путин сообщил о состоянии Мишустина и передал от него привет

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Заболевший коронавирусной инфекцией глава правительства России Михаил Мишустин идет на поправку. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Прежде, чем начать сегодняшнее совещание, я хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина», — сказал Путин.

Президент добавил, что премьер-министр «идет на поправку». «Не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но Михаил Владимирович восстанавливается», — сказал он.

По словам Путина, Мишустин ежедневно выходит с ним на связь.

Силуанов сообщил о состоянии заболевшего коронавирусом премьера Мишустина
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Антон Силуанов

30 апреля Мишустин сообщил во время разговора с президентом по видеосвязи, что его тесты на коронавирус дали положительный результат, из-за чего  он отправляется на самоизоляцию. Премьер-министр заверил Путина, что правительство продолжит работу в штатном режиме, и предложил назначить своим врио вице-премьера Андрея Белоусова. Путин поддержал эту кандидатуру.

Пресс-секретарь сообщил о состоянии Мишустина
Политика
Михаил Мишустин

Пресс-секретарь председателя кабмина Борис Беляков уточнил, что Мишустин будет проходить лечение в одном из медицинских учреждений под наблюдением врачей. 6 мая глава Минфина Антон Силуанов говорил, что Мишустин активно вовлечен в рабочий процесс.

Мишустин стал первым, но не единственным членом правительства России, у которого нашли COVID-19.

В России за сутки вновь выявили более 10 тыс. зараженных коронавирусом
Общество
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

1 мая стало известно, что коронавирусом заразился глава Минстроя Владимир Якушев. Министр сообщил, что остается на связи и будет лечиться в одной из городских больниц. Исполняющим его обязанности назначен Никита Стасишин.

6 мая пресс-служба министра культуры Ольги Любимовой сообщила, что она больна COVID-19. Любимова перешла на удаленную работу из дома, ее болезнь протекает в легкой форме.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Путин, коронавирус, Михаил Мишустин
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