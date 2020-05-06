Путин сообщил о состоянии Мишустина и передал от него привет

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Заболевший коронавирусной инфекцией глава правительства России Михаил Мишустин идет на поправку. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Прежде, чем начать сегодняшнее совещание, я хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина», — сказал Путин.

Президент добавил, что премьер-министр «идет на поправку». «Не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но Михаил Владимирович восстанавливается», — сказал он.

По словам Путина, Мишустин ежедневно выходит с ним на связь.