Министр образования Фальков переболел коронавирусом

Фальков стал четвертым членом правительства, заболевшим COVID-19. Ранее стало известно, что вирусом заразились премьер Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова

Валерий Фальков (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков переболел коронавирусом. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по развитию генетических технологий в России. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Вопрос к Валерию Николаевичу, как вы себя чувствуете? Не секрет, Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел, насколько я представляю», — сказал Путин, передавая слово Фалькову.

Путин добавил, что «внимательно следил за тем, что происходит, — так же, как и за другими коллегами, членами кабинета министров». «Там вроде тоже все у них восстанавливается. Коллеги уже практически приступают к работе», — сказал Путин. Фальков поблагодарил президента, сообщив, что уже поправился и начал работать.

Кроме Фалькова, в правительстве коронавирусом заразились премьер Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и глава Минкульта Ольга Любимова. В четверг, 14 мая, пресс-секретарь Любимовой сообщила, что министр вылечилась и приступила к работе. Якушева, как сообщили в Минстрое 8 мая, выписали из стационара. Дальнейшее лечение он проходит на дому. Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков сообщал, что врачи наблюдают положительную динамику здоровья премьера. Временно исполняющим его обязанности назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.