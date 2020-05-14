Глава Минкультуры вылечилась от коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 73,93 (+0,35) Quote, 13:12
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 79,9 (+0,13) Quote, 13:12
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело Общество, 14:45 Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках Общество, 14:41 В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар Общество, 14:36 Восстановление или перезапуск: сценарии оживления бизнеса после локдауна Pro, 14:29 За два месяца объем длинных позиций на Ethereum вырос на 150% Крипто, 14:28 Мясо из пробирки, вторая зеленая революция и еще 8 технологий агропрома РБК и Россельхозбанк, 14:28 НКР присвоило СК «Капитал Life» рейтинг A.ru, прогноз — стабильный Кредитные рейтинги, 14:20 «Сильные доводы есть у всех». Юристы оценили перспективы иска к Мосбирже Quote, 14:18 СМИ анонсировали назначение Семина на почетную должность в «Локомотиве» Спорт, 14:11 Самоизолировались: как выглядят домашние кабинеты московских архитекторов Недвижимость, 14:08 Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии Общество, 14:02 Что такое «зеленые» госзакупки и как они помогают экономить бюджет Зеленая экономика, 14:00  Лукашенко подал документы о регистрации инициативной группы для выборов Общество, 13:58 Четыре антисептика и зомбиленд: как работают водители такси и курьеры «РБК Стиль» и Яндекс Такси, 13:58
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава Минкультуры вылечилась от коронавируса

По словам пресс-секретаря ведомства, Любимова чувствует себя хорошо и находится на рабочем месте. Она лечилась на дому и работала в удаленном режиме
Ольга Любимова
Ольга Любимова (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Министр культуры Ольга Любимова вылечилась от коронавируса и вернулась к работе. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева.

«Врачи ее выписали, Ольга Борисовна на рабочем месте, чувствует себя хорошо. К счастью, болезнь протекала в легкой форме», — сказала она.

Усачева отметила, что министр в течение почти трех недель работала из дома и взаимодействовала с профессиональным сообществом и подразделениями Минкультуры в удаленном режиме.

Какие места в Москве и области перестраивают под госпитали. Фоторепортаж
Фотогалерея 

О том, что Любимова заразилась коронавирусом, стало известно 6 мая. Пресс-секретарь министра отмечала, что речи о госпитализации не идет, так как она болеет в легкой форме. Тогда глава ведомства перешла на удаленную работу, начала проводить рабочие совещания и переговоры по видеосвязи.

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Общество
Ольга Любимова

Любимова — не первый член российского правительства, у которого выявили коронавирус. В конце апреля о заражении инфекцией сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Его госпитализировали, а исполняющим обязанности председателя правительства стал вице-премьер Андрей Белоусов.

Впоследствии стало известно, что коронавирусом заразился глава Минстроя Владимир Якушев, а также его заместитель Дмитрий Волков. Министр строительства и ЖКХ рассказал, что будет лечиться в одной из московских больниц. Исполняющим обязанности главы Минстроя стал Никита Стасишин.

В России с начала распространения инфекции выявили более 252 тыс. случаев заражения COVID-19, лечиться продолжают свыше 196 тыс. пациентов. Помимо этого 2305 больных с коронавирусом умерли, более 53,5 тыс. выздоровели.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Авторы: Петр Канаев, Александра Хрисанфова
Теги: Минкультуры, коронавирус
Материалы по теме
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Общество
Мишустин заразился коронавирусом и временно сложил полномочия премьера
Политика
Глава Минстроя заразился коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter