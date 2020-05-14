Глава Минкультуры вылечилась от коронавируса

По словам пресс-секретаря ведомства, Любимова чувствует себя хорошо и находится на рабочем месте. Она лечилась на дому и работала в удаленном режиме

Ольга Любимова (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Министр культуры Ольга Любимова вылечилась от коронавируса и вернулась к работе. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева.

«Врачи ее выписали, Ольга Борисовна на рабочем месте, чувствует себя хорошо. К счастью, болезнь протекала в легкой форме», — сказала она.

Усачева отметила, что министр в течение почти трех недель работала из дома и взаимодействовала с профессиональным сообществом и подразделениями Минкультуры в удаленном режиме.

О том, что Любимова заразилась коронавирусом, стало известно 6 мая. Пресс-секретарь министра отмечала, что речи о госпитализации не идет, так как она болеет в легкой форме. Тогда глава ведомства перешла на удаленную работу, начала проводить рабочие совещания и переговоры по видеосвязи.