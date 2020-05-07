Пандемия коронавируса , 07 мая, 20:30
0
Заболевший COVID-19 Мишустин по видеосвязи провел совещание по экономике
Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел с членами правительства в формате видео-конференц-связи совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщается на сайте кабмина.
В совещании приняли участие исполняющий обязанности председателя правительства — первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Участники совещания обсудили предлагаемый правительством очередной пакет мер поддержки экономики.
Отмечается, что премьер продолжает проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений.
Мишустин сообщил о заражении коронавирусом 30 апреля во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. Затем премьер отправился на лечение в клинику. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. 6 мая Путин сообщил, что самочувствие Мишустина улучшилось.
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом