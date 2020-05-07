Заболевший COVID-19 Мишустин по видеосвязи провел совещание по экономике

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел с членами правительства в формате видео-конференц-связи совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В совещании приняли участие исполняющий обязанности председателя правительства — первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Участники совещания обсудили предлагаемый правительством очередной пакет мер поддержки экономики.

Отмечается, что премьер продолжает проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений.

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