Путин вернул Мишустину полномочия главы правительства

Президент лишил Андрея Белоусова статуса и. о. главы правительства, обязанности которого тот исполнял с 30 апреля. Полноправным главой кабмина снова стал Мишустин, ранее госпитализированный после заражения COVID-19

Михаил Мишустин (Фото: Reuters)

Президент России Владимир Путин вернул Михаилу Мишустину полномочия главы правительства страны. Новым указом президент лишил силы ранее подписанный указ, в соответствии с которым обязанности главы правительства были возложены на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте Кремля.

Указ о временной передаче полномочий главы правительства Белоусову был подписан Путиным — «в целях обеспечения непрерывного функционирования органов государственной власти» — 30 апреля, после того, как Мишустин сообщил главе государства о своем заражении коронавирусной инфекцией COVID-19. После этого Мишустин был госпитализирован, однако продолжал участвовать в проводимых в режиме видеоконференции совещаниях. Путин даже пообещал, что без участия Мишустина «окончательные решения не будут приниматься».

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