Губернатор Владимирской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ о переносе рабочего дня со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Об этом он написал в Twitter.

По словам Сипягина, сделать последний день года выходным его попросили жители Владимирской области.

Аналогичное решение приняли главы других российских регионов. В их числе власти Свердловской, Ленинградской, Псковской и Томской областей, Ставропольского края, Крыма и Карачаево-Черкесии.

В конце ноября депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Свое предложение они обосновали тем, что перенос позволит работодателям и работникам «более рационально» распоряжаться выходными и рабочими днями.