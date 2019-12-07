Второй губернатор в России ввел выходной 31 декабря

В Ставропольском крае по итогам голосования на странице губернатора в Instagram решили 31 декабря объявить выходным. Ранее о выходном в последний день в году объявили в Крыму, в Кировской области его ввели только госслужащим

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров по результатам опроса жителей в своем Instagram принял решение объявить 31 декабря выходным днем в регионе.

Ранее, 5 декабря, он запустил в своем Stories голосование: «Как вы считаете, нужен выходной 31 декабря?» За перенос рабочего дня на субботу, 28 декабря, выступили 93% жителей Ставрополья, против только 7%. По словам Владимирова, участниками голосования стали тысячи человек.

https://www.instagram.com/p/B5xESw5CLFi/

«Подавляющее большинство «за». Значит, решено: давайте поработаем в субботу, 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31 декабря объявим на Ставрополье выходным», — написал глава региона.

Аналогичное решение ранее уже приняли власти Крыма, рабочим днем здесь будет суббота, 28 декабря. По словам главы региона Сергея Аксенова, перенос выходного особенно важен для женщин, на которых ложится нагрузка при подготовке к празднованию Нового года. 31 декабря выходным, но только для государственных и муниципальных служащих, назначил губернатор Кировской области Игорь Васильев. О намерении провести опрос жителей региона о выходном дне 31 декабря сообщали также в Приморье.