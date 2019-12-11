Жириновский объяснил Путину идею сделать 31 декабря выходным

31 декабря надо сделать выходным днем из-за предновогоднего настроения, а январские каникулы в таком случае можно сократить, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом Владимиром Путиным в честь 30-летия партии. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Мы предложили [сделать выходным днем] 31 декабря, и где-то уже губернаторы приняли решение. Почему? Уже предновогоднее настроение. А в январе можно сократить», — заявил Жириновский. По его словам, в таком случае можно 3 января сделать рабочим днем или «даже вместо 8 Марта тоже добавить и 23 Февраля», так как «слишком много отрицательного происходит, когда длинные каникулы».

В конце ноября в Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря. По мнению депутатов, перенос рабочего дня позволит рациональнее распоряжаться выходными. Путин, в свою очередь, обещал подумать над инициативой, но отметил, что для ее реализации в этом году времени осталось мало, о чем заявили и в Минтруде. В ведомстве пояснили, что такие решения принимаются заранее.

В ряде некоторых регионов России выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на 31 декабря. Первым в списке оказалась Томская область, за ней последовали Крым, Карачаево-Черкесская республика, Ставрополье, Псковская, Кировская и Ленинградская области. Позднее о решении сделать 31 декабря выходным днем сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.