В Роструде назвали условия получения выходного дня 31 декабря

Замруководителя Роструда Иван Шкловец рассказал ТАСС, как получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на рабочий день.

Он напомнил, что в соответствии с утвержденным планом новогодние каникулы продлятся с 1-го по 8 января, и у работодателя нет права переносить даты отдыха.

Однако работник при желании может запросить предоставить ему выходной день в рамках трудового законодательства. В Минтруде предупредили, что за этим может последовать сокращение заработной платы. Также работник может воспользоваться оставшимися отпускными днями или взять отгул, предусмотренный за сверхурочную работу.

Если инициатива исходит от работодателя, отметили в ведомстве, то он может выпустить распоряжение о выходном дне, но при этом обязан решить вопрос с его оплатой.