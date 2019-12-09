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В Карачаево-Черкесии 31 декабря сделали выходным днем

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте главы и правительства республики. 

Отмечается, что органам местного самоуправления республики выходной день рекомендовали перенести с субботы, 28 декабря. Это касается муниципальных служащих, работников предприятий, находящихся в ведении органов местного самоуправления Карачаево-Черкесии.

Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным

Ранее аналогичное решение приняли главы других российских регионов. Первым перенес рабочий день с 31 на 28 декабря губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Такие же указы подписали глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров,  губернатор Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Кировской области Игорь Васильев. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице объявлять последний день года выходным не собираются.

28 ноября депутаты от фракции ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект о введении выходного дня 31 декабря. При этом предполагалось сохранить общее число нерабочих праздничных дней в объеме, установленном Трудовым кодексом. В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что в последний день года сотрудники не в полной мере выполняют свои трудовые функции из-за подготовки к празднику.

Однако в Минтруде заявили о невозможности сделать последний день года нерабочим. По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно. При этом каждый работодатель вправе самостоятельно принимать решение о выходном дне 31 декабря.

Теги: выходной день, Указ, регионы, 31 декабря, Карачаево-Черкесия
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