Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 12:36
Пленник пледа или диванный эксперт: чем занятся на Новый год. Тест РБК и Huawei, 19:52 Путин оценил ответы мировых лидеров на свое письмо о ракетах Политика, 19:52 ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель Общество, 19:43 СМИ узнали о крушении в Египте истребителя МиГ-29 Общество, 19:37 Минфин отказался от заимствований в долларах Экономика, 19:36 Аксенов сделал 31 декабря выходным днем в Крыму Общество, 19:33 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:27 Как снизить потребление сахара и еще 20 ЗОЖ-челенджей РБК Стиль и Barilla, 19:22 Глава МОК заявил об обязанности следовать решению WADA по России Спорт, 19:22 России и другим странам ОПЕК+ предписали снизить добычу на 0,5 млн барр. Бизнес, 19:10 Путин предложил продлить договор СНВ-3 без всяких условий Политика, 19:06 Медведев назвал политику ЕС в отношении России близорукой Политика, 18:58 Зеленский впервые попал на обложку Time Политика, 18:56 Россия и Андорра заключили соглашение по визам Политика, 18:53
Общество ,  
0 
Аксенов сделал 31 декабря выходным днем в Крыму

В Крыму 31 декабря 2019 года сделали выходным днем. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

«Только что подписал соответствующий указ. Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами», — написал Аксенов.

При этом 28 декабря, суббота, на полуострове будет рабочим днем. Аксенов отметил, что решение о переносе выходного особенно важно для женщин, на которых ложится основная нагрузка при подготовке к празднику.

3 декабря аналогичное решение было принято в Кировской области. Губернатор Игорь Васильев сообщил, что правительство сделало 31 декабря выходным днем для государственных и муниципальных служащих, и выразил надежду, что вслед за властями «подтянутся» частные организации и предприятия.

Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным

Депутаты Госдумы 28 ноября предложили сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. Они объяснили инициативу тем, что перед Новым годом сотрудники в неполном объеме исполняют свои обязанности.

Идею поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако она отметила, что общее количество выходных дней должно остаться прежним. В Минтруде объяснили, что централизованно объявить 31 декабря 2019 года выходным днем не получится, так как правительство принимает такие решения заранее, но заметили, что каждый работодатель вправе самостоятельно принять такое решение.

Теги: 31 декабря, выходной, Крым
Материалы по теме
Власти Кировской области сделали 31 декабря выходным днем для госслужащих
Общество
Власти Приморья проведут опрос жителей о выходном дне 31 декабря
Общество
Матвиенко поддержала идею о выходном дне 31 декабря
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter