Аксенов сделал 31 декабря выходным днем в Крыму

В Крыму 31 декабря 2019 года сделали выходным днем. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

«Только что подписал соответствующий указ. Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами», — написал Аксенов.

При этом 28 декабря, суббота, на полуострове будет рабочим днем. Аксенов отметил, что решение о переносе выходного особенно важно для женщин, на которых ложится основная нагрузка при подготовке к празднику.

3 декабря аналогичное решение было принято в Кировской области. Губернатор Игорь Васильев сообщил, что правительство сделало 31 декабря выходным днем для государственных и муниципальных служащих, и выразил надежду, что вслед за властями «подтянутся» частные организации и предприятия.