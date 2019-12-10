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Губернатор Ленобласти объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко решил сделать 31 декабря выходным днем в регионе. Об этом сообщает местное издание 47news со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В сообщении говорится, что Дрозденко принял решение перенести рабочий день со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря. Губернатор объяснил свое решение тем, что это позволит «большинству семей ленинградцев подготовиться к Новому году» и даст возможность жителям региона «спокойно собраться дома и встретить праздник».

Как уточняет Online47, Дрозденко поручил подготовить соответствующий законопроект.

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В Карачаево-Черкесии 31 декабря сделали выходным днем

Ранее 31 декабря уже сделали выходным в Томской, Псковской, Кировской областях, Ставропольском крае, а также в Крыму и Карачаево-Черкесии.

28 ноября депутаты Госдумы внесли законопроект о введении выходного дня 31 декабря. По мнению инициаторов, это позволило бы «более рационально» использовать выходные дни.

В Минтруде отметили, что сделать 31 декабря выходным централизованно в этом году уже невозможно, поскольку решение о переносе выходных в ведомстве принимают в октябре, чтобы «все смогли выстроить свой график».

Теги: губернатор, 31 декабря, Ленинградская область, выходной
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