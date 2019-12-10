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Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
«Времени мало, но предложение услышал», — отреагировал президент на идею о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем
Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем. При этом он признал, что времени для принятия решения осталось мало.

«Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода. Но я вас услышал», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

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Матвиенко поддержала идею о выходном дне 31 декабря

В конце ноября в Госдуму был внесен законопроект о выходном дне 31 декабря. Авторы инициативы из числа депутатов ЛДПР полагают, что мера позволила бы «более рационально» использовать выходные дни.

Инициативу позднее прокомментировали в Минтруде. Там заявили, что принять такое решение уже невозможно, поскольку правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно.

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Еще один губернатор сделал 31 декабря выходным днем

Тем временем решение об объявлении 31 декабря выходным регионы вправе принимать самостоятельно. Это уже сделали Ленинградская, Томская, Псковская, Кировская области, Ставропольский край, а также Крым и Карачаево-Черкесия.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Новый год, Владимир Путин
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