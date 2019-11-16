Отец убитой аспирантки сообщил о своих отношениях с историком Соколовым

Отец убитой аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета заявил, что он и мать Анастасии Ещенко знали бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова «заочно», «со слов дочери». Об этом он рассказал РБК.

Олег и Галина Ещенко лично не были знакомы с историком. «Я не могу о нем лично ничего такого сказать, но то, что он совершил это...я даже не хочу о нем говорить, и слышать», — сказал Олег Ещенко. «Какого бы наказания я хотел для него? Он сам себя наказал, ему с этим жить. Все, что он мог сделать, он сделал, к сожалению», — добавил отец.

Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить рюкзак с отрезанными женскими руками. Его достали из реки Мойки, в рюкзаке Соколова также обнаружили травматический пистолет. Позже другие части женского тела и окровавленную пилу нашли в квартире доцента. Соколов написал явку с повинной и на допросе признался, что убил девушку. По данным следствия, 24-летняя Анастасия Ещенко умерла от огнестрельного ранения, а затем ее расчленили. Соколова арестовали до 8 января 2020 года.

Брат Ещенко рассказал РБК, что накануне убийства у девушки произошла ссора с Соколовым на почве ревности со стороны историка. По его словам, Ещенко сообщила Соколову, что собирается пойти на празднование дня рождения друга. После этого историк избил ее, девушка ушла, но позже вернулась. При этом мать доцента сообщала, что Ещенко ревновала Соколова к его детям и устраивала скандалы на этой почве.