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Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре с ней

Между убитой 24-летней аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и подозреваемым доцентом университета Олегом Соколовым накануне убийства произошел конфликт на почве ревности с его стороны. Об этом РБК рассказал брат женщины Сергей Ещенко.

«Причина — ревность с его стороны. Знаю об этом, потому что разговаривал с ней перед тем как это случилось. Она сообщила что собирается пойти на день рождения к другу их студенческой компании. Он сначала избил ее, она ушла, но позже вернулась», — рассказал он.

Ее брат добавил, что Соколов с Ещенко «были парой», а у доцента «снесло голову от ревности».

Доцент СПбГУ Олег Соколов, специализирующийся на истории Франции, эпохе Наполеона, был задержан 9 ноября, на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. Он пытался утопить рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. Оставшиеся части тела Ещенко были обнаружены в его квартире.

По предварительным данным следствия, она скончалась от огнестрельного ранения, после чего ее расчленили. Во ходе обыска в квартире ученого правоохранители нашли обрез малокалиберной винтовки, полсотни патронов и окровавленную пилу.

Теги: СПбГУ, брат, конфликт, убийство, подозреваемый, новости РБК
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