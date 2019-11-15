Следственный эксперимент с обвиняемым в убийстве Соколовым. Фоторепортаж

В пятницу экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки вуза, привезли на следственный эксперимент. Его доставили на набережную реки Мойки, где его задержали 9 ноября с рюкзаком с отрубленными женскими руками. Следствие считает, что Соколов пытался утопить в реке останки убитой. 11 ноября суд арестовал мужчину на два месяца. На следственный эксперимент его привезли в каске и бронежилете